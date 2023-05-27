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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. حقيقة عودة ساسي وعائق أمام ضم عبدالله السعيد وغياب شيكابالا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم السبت، داخل النادي.

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عائق وحيد أمام عودة عبدالله السعيد الي الزمالك 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف مسؤولي  النادي  من التعاقد مع عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن قيمة التعاقد مع عبدالله السعيد لن تكون مناسبة لنادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أمر الانتقال يتوقف على عدة عوامل منها قيمة العقد نفسه الخاص باللاعب أو متطلبات ناديه.

وأكد مصدر مقرب من عبدالله السعيد، أن اللاعب يمتلك عرضاً من نادي فاركو، مشيراً إلى أن النادي تفاوض مع اللاعب وناديه بشكل رسمي من أجل ضمه في الموسم المقبل حال رحيله عن صفوف بيراميدز

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حقيقة عودة ساسي الي الزمالك 

كشف تقرير صحفي عن موقف النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري، من العودة إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع "فوت 24 التونسي، فإن عودة فرجاني ساسي إلى الزمالك غير واردة بسبب الأزمات التي يعيشها النادي الأبيض.

وأضاف أن فرجاني ساسي بات قريبا من الانضمام لنادي الغرافة القطري في الصيف المقبل.

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غياب شيكابالا قائد الزمالك 

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم  السبت بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي.

وجاء حصول "شيكابالا" على راحة سلبية من التدريبات بعدما شعر اللاعب بإجهاد عضلي خفيف.

وفضل الجهاز الطبي منح " شيكابالا" راحة من التدريبات الجماعية، على أن ينتظم في المران الغد  بشكل طبيعي.
وتماثل سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في الدوري ، و كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة سيف جعفر في التدريبات الجماعية كاملة بشكل طبيعي، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية ، وشارك اللاعب في التقسيمة الفنية وظهر بشكل طيب.
وخاض مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش التدريبات الجماعية صباح اليوم السبت استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى مصطفى شلبي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب بعد شعوره بإجهاد عضلي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول على وضع برنامج تدريبي خاص لمصطفى شلبي لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
وانتظم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان شبانة  عانى خلال الفترة الأخيرة من آلام في الركبة، وخضع  لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

وشارك المدافع  في مران الزمالك  اليوم بصورة كاملة سواء في الجزء البدني أو الفني.

 

الزمالك عبدالله السعيد بيراميدز فرجاني ساسي الغرافة القطري شيكابالا

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