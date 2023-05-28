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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

الناس الأهلي
الناس الأهلي

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن شرط وحيد يمكن أيمن أشرف مدافع الأهلي من فسخ عقده مع القلعة الحمراء فى قادم الأيام.

أفادت المصادر أن عقد المدافع أيمن أشرف مع النادي الأهلي ينتهي في صيف عام 2024 المقبل.

وأضافت: يحق لمدافع النادي الأهلي أيمن أشرف فسخ العقد تلقائيا استنادا الي بند عدم المشاركة في نسبة الـ10% من المباريات المحلية والقارية بقميص المارد الأحمر والرحيل الي أي ناد.

وكانت أنباء ترددت حول رغبة نادي الزمالك فى ضم أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي حال رحيله عن القلعة الحمراء. 

وسبق أن رحّب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مطلع العام الحالي برحيل أيمن أشرف إلي صفوف نادي البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

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الأهلي يهزم الطلائع 

تغلب النادي الأهلي، على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثنائية الأهلي في شباك طلائع الجيش، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية.

وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 ليقبع فى المركز السابع عشر.  

بدأ اللقاء بضغط من فريق طلائع الجيش وسدد أحد لاعبيه قذيفة صاروخية تمر الي جوار مرمي مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي.

وفشل أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي فى الدقيقة السابعة فى السيطرة على الكرة لتخرج الي رمية تماس لصالح طلائع الجيش .

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طلائع الجيش يضغط والأهلي يحاول 

 وأنقذ فى الدقيقة 12 اليو ديانج لاعب الأهلي فريقه من فرصة خطيرة وأبعد الكرة الي خارج منطقة الجزاء من امام احد لاعبي طلائع الجيش.

وراوغ اسلام محارب لاعب طلائع الجيش محمود متولى مدافع الأهلي وقام الاخير بعرقلته فى الدقيق 16 واحتسبها محمود البنا حكم اللقاء ركلة حرة. 

وغاب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي عن تهديد مرمي حارس فريق طلائع الجيش على مدار النصف ساعة من مجريات الشوط الأول.

ونجح كماتشو مدافع طلائع الجيش فى فرض رقابة لصيقة علي محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

ومرر أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي فى الدقيقة 37 كرة داخل منطقة الجزاء فشل زميله خالد عبدالفتاح في اللحاق بها وأمسك بها حارس مرمي طلائع الجيش .

ومنح محمود البنا حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش البطاقة الصفراء لـ عمرو السولية بداعي الدفع بكرة ثانية داخل الملعب وأحمد عبدالقادر للاعتراض قبل انتهاء مجريات الشوط الأول واحد لاعبي طلائع الجيش .

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الشوط الثاني بين الأهلي وطلائع الجيش 

 

احرز أفشة هدف الاهلي الاول فى شباك فريق طلائع الجيش في الدقيقة 46 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح أفشة فى استغلال خطأ حارس مرمي طلائع الجيش وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

واحتسب محمود البنا حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي فى الدقيقة 87 بعد العودة الي تقنية الفيديو بداعي لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء وأشهر البطاقة الحمراء ضد محمد سمير لاعب طلائع الجيش سددها عمرو السولية في الشباك محرزا الهدف الثاني .  

 

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