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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي أبطال إفريقيا.. قرار جديد من الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

كشفت تقارير مغربية عن قرار جديد استقرت عليه إدارة نادي الوداد المغربي قبل مواجهة النادي الأهلي يوم 4 يونيو القادم في القاهرة في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأفادت التقارير الإعلامية أن نادي الوداد المغربي قرر التفاوض مع 6 لاعبين بالفريق، من أجل إقناعهم بالتجديد والاستمرار مع الفريق، خشية رحيلهم بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت إلي أن إدارة نادي الوداد المغربي تسعى للتفاوض مع كل من رضا التكناوتي ويحيى عطية الله ويحيى جبران وأيمن الحسوني وسيف الدين بوهرة وأيوب العملود.

 

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي، ضيفا على نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامته يوم 4 يونيو القادم.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره النادي الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو القادم.

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الأهلي والوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا 

 وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على نظيره فريق الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل فريق الوداد المغربي إلى النهائي عقب التعادل مع نظيره فريق صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

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خطاب الكاف يحسم حضور الجماهير نهائي دوري أبطال إفريقيا 

كشف كريم الكلايبي عضو لجنة التتبع بملعب محمد الخامس، حقيقة ما تردد حول تخصيص 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.

قال كريم الكلايبي في تصريحات تلفيزيونية لـ برنامج الريمونتادا المذاع عبر قناة المحور: " لم أصرح بأنه سيتم تخصيص 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي في إياب النهائي أمام الوداد، ولكني تحدثت عن عدد المقاعد الذي تم تخصيصه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لجماهير الأهلي في نهائي الموسم الماضي، ولم تُستغل تلك المقاعد بكامل طاقتها، وظلت فارغة".

واختتم: "الاتحاد الأفريقي لم يُحدد حتى الآن عدد المقاعد التي ستُخصص لجماهير الأهلي في المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس، والأمر قد يكون مختلفا عن الموسم الماضي لأن نظام النهائي سيكون (ذهاب وإياب) وبالتالي ننتظر إخطار الاتحاد الأفريقي لنا حتى نحدد عدد المقاعد المخصصة لجمهور الأهلي".
 

الوداد المغربي الأهلى دوري ابطال افريقيا صن داونز الترجي

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