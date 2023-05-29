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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. رحيل أوسوريو وعرض إيطالي لنجم الأبيض.. ومصير مرتضى منصور

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الإثنين، داخل النادي.

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

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عرض إيطالي وشروط قاسية لنجم الزمالك 

اشتعلت خلال الساعات الماضية أزمة تجديد عقد سيف جعفر نجم فريق الزمالك بعدما ترددت أنباء عن امتلاك اللاعب عرضا من أحد الأندية الإيطالية لخوض تجربة الاحتراف.  

وينتهي عقد سيف جعفر مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يحسم تجديد عقده حتى الآن مع القلعة البيضاء.

وما زاد من حدة الأزمة أن سيف لديه رغبة في التجديد لمدة 3 سنوات لنادي الزمالك  وفرض شروطا من أجل تجديد عقده جاء فى مقدمتها الحصول على مقابل مالي يبلغ 9 ملايي جنيه في الموسم الواحد.

كما اشترط سيف جعفر من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك أيضًا الحصول على نسبة 50% من مقدم عقده الجديد.

وترددت أنباء قوية عن تسريب سيف جعفر أنباء تفيد تلقيه عرضا من أحد الأندية في إيطاليا لخوض تجربة الاحتراف.

وشارك سيف مع نادي الزمالك في 20 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات المحلية والقارية سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين.

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

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أوسوريو يقترب من الرحيل عن الزمالك 

كشفت بعض التقارير المكسيكية عن موقف خوان اوسوريو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك من الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد موقع elftubolero المكسيكي أن أوسوريو لا يزال المرشح المفضل والاقرب لقيادة كلوب أمريكا المكسيكي.

وتلقى اوسوريو عددا من العروض للرحيل عن الزمالك خلال الفترة الحاليه في ظل رغبة عدد من اندية المكسيك للتعاقد معه أبرزها كلوب امريكا ومونتيري.

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وزير الرياضة يكشف مصير رئيس الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أحقية مرتضى منصور في الترشح لانتخابات نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة.

وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “الحكم الصادر ضد مرتضى منصور في قضية مقيدة للحريات وليست مخلة بالشرف، وبالتالي يمكنه الترشح للانتخابات لحين وجود شيء آخر”.

وأكد وزير الشباب والرباضة أن مصلحة نادي الزمالك مصلحة عامة ونعمل على استقرار أمور النادي دون النظر لأي مصالح شخصية.

وتابع: مرتضى منصور لم يعد رئيسا لنادي الزمالك ومجلس الإدارة المسئول عن النادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من الناحية القانونية.

الزمالك سيف جعفر أوسوريو وزير الشباب والرياضة مرتضى منصور

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