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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يواجه شبح الإقصاء.. الأزمات تلاحق الزمالك عربيًا| وتحركات من الجبلاية لإنقاذه

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يواجه نادي الزمالك أزمة قبل المشاركة فى البطولة العربية للأندية، بعد إعلان المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، فتح باب القيد خلال شهر أغسطس المقبل، ما يعني عدم قدرة الفارس الأبيض على تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وخوض البطولة بنفس الاسكواد.

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية عن وقوع فريق الزمالك مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة، على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.


ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.

وتعد هذه المشاركة رقم 10 لفريق الزمالك في البطولة العربية بمسمياتها المختلفة، حيث سبق وشارك في البطولات العربية 9 مرات سابقة، ونجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال العرب عام 2003، بينما حصل على مركز الوصيف مرة وحيدة عام 2007.

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الزمالك مهدد بالإقصاء من البطولة العربية 

وفجر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مفاجأة حول إمكانية عدم مشاركة نادي الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها بالسعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. 

وقال عامر حسين، عبر تصريحات تليفزيونية: “لكي يشارك الزمالك في البطولة العربية للأندية، يجب أن ينهي مبارياته في الدوري الممتاز يوم 15 يونيو المقبل”.

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‏‏أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن العقوبات المالية تلاحق نادي الزمالك فى حال عدم المشاركة ضمن منافسات البطولة العربية المقرر اقامتها فى السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وقال عامر العمايرة عن عدم مشاركة الزمالك فى البطولة العربية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فى حالة عدم المشاركة فريق فى جميع مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 وفق جدول المباريات توقع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار .

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تحركات من اتحاد الكرة لدعم الزمالك عربيا 

فجر اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، مفاجأة بشأن قيد لاعبي نادي الزمالك قبل انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وقال اللواء ثروت سويلم، عبر تصريحات إذاعية: “هناك تحركات من أجل إيجاد حلول لمشكلة قيد لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية”.

وأضاف: “هناك تنسيق بين الجميع، خاصة مع قوة البطولة والتأكيد على وجوب دعم فريق الزمالك، ولا يجب اعتبار ذلك مجاملة للفارس الأبيض”. 

 

 

الزمالك رابطة الأندية المحترفة البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية العربية لجنة المسابقات النصر السعودي رونالدو

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