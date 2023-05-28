أخبار الأهلي.. إصابة الجوكر وحجز دعوى الانضباط للحكم وكاف يورط الوداد

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

إصابة جوكر الأهلي قبل مواجهة الوداد

تسيطر حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد شكوى لاعب جديد من الإصابة قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت مصادر بالنادي أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق اشتكى من إصابة عضلية قوية وهناك شكوك من إصابته بمزق وفضل الجهاز الطبي خضوع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة.

وأجرى الجهاز الطبي للنادي الأهلي، الفحوصات اليوم و تشخيص حالة حمدي فتحي بشكل كامل من أجل لتحديد موقفه من لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز مساء غدٍ الإثنين، بجانب اللقاء الأهم أمام الوداد المغربي.

كاف يورط الوداد قبل نهائي الأهلي

كشف تقرير صحفي، أزمة تواجه الوداد المغربي بشأن لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ونشر موقع لو 360 سبورت تقريرا بعنوان:" الكاف يضع الوداد في ورطة بهذا القرار".

وذكر الموقع المغربي، أن الوداد عليه إيجاد مخرج للموقف الذي سيجد نفسه فيه، بعد كشف الكاف عن مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 في الفترة ما بين 8 يونيو حتى 18 من الشهر ذاته.

وأضاف أن الوداد بات مجبرا على التخلي عن نجومه للمنتخبات الوطنية، في مقدمتهم الكونغولي ارسن زولا والليبي مؤيد اللافي، بالإضافة إلى انضمام الحارس يوسف مطيع للمنتخب المغربي الأول، وعبد الله حيمود للمنتخب الأولمبي لخوض منافسات كأس إفريقيا، التي ستجرى ببلادنا في الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و8 يوليو 2023.

حجز دعوي الأهلي ضد الانضباط للحكم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، لجلسة 25 يونيو للحكم.

وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وطالب عثمان، في الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها محمود الخطيب، في مجلس الدولة كلًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر عثمان في دعواه، أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين لجنة الانضباط يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.