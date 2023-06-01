قرار جديد من محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارا جديداً قبل ساعات من خوض مباراة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الخطيب غلق ملف المفاوضات مع اللاعبين لتجديد أو تمديد عقودهم سواء التي تنتهي بنهاية الموسم او من هناك اتجاه لتعديلها مالياً.

ويدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا مبكرا غداً الجمعة استعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها مساء الأحد بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تعديل البرنامج التدريبي لزيادة معدلات التركيز لدى اللاعبين قبل ساعات قليلة من خوض المباراتين الأهم حسب وجهة نظر الجهاز الفني للموسم الحالي.

وكان السويسري كولر منح لاعبية راحة سلبية أمس بعد ان خاض الفريق تدريباً يوم الثلاثاء بهدف المساواة في الحمل البدني بين اللاعبين، ويعود الفريق لخوض تدريبه الأساسي اليوم بإستاد مختار التتش والذي سيشهد الانتظام الكامل لكل من ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي .