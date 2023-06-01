موقف رباعي الأهلي من مواجهة الوداد البيضاوي..تفاصيل

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية الرباعي محمد الشناوي وحمدي فتحي وعلي لطفي وياسر ابراهيم لخوض التدريبات والمشاركة في مباراة الوداد سواء الذهاب أو الإياب.

وقال مصادر أن علي لطفي وحمدي فتحي تعافوا من الإصابة بإجهاد العضلة الخلفية وبدأوا المشاركة التدريجية في التدريبات من الثلاثاء ونفس الأمر بالنسبة للشناوي الذي تغيب بسبب شد في السمانة وغاب ياسر ابراهيم بسبب إجهاد عام.

وأضافت أن محمد الشناوي يشارك بشكل خفيف ودون قوة في التدريبات ولكن في جميع الأحوال فأن حارس المرمي وقائد الفريق سيكون العنصر الرئيسي أمام الوداد حسب ما أكد الشناوي نفسه للجهاز الفني بأنه جاهز للتواجد وقيادة الفريق بأي شكل ، وأكد الشناوي للجهاز الفني أنه تحت أمر كولر وجاهز للتواجد بشكل أساسي وقيادة الفريق في نهائي تلك النسخة بدوري الأبطال.

ويدخل الفريق الأحمر معسكر مغلق مبكر غداً الجمعة إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها مساء الأحد بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تعديل البرنامج التدريبي لزيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين قبل ساعات قليلة من خوض المباراتين الأهم حسب وجهة نظر الجهاز الفني للموسم الحالي.

وكان السويسري كولر قد منح لاعبية راحة سلبية أمس بعد ان خاض الفريق تدريباً يوم الثلاثاء بهدف المساواة في الحمل البدني بين اللاعبين، ويعود الفريق لخوض تدريبه الأساسي اليوم بإستاد مختار التتش والذي سيشهد الإنتظام الكامل لكل من ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي .