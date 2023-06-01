عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. افتتاح الفرع الرابع و8 نجوم بالمنتخب وبشرى سارة قبل مواجهة الوداد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس داخل النادي.

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

الغيابات تضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي 
 

يعاني فريق الوداد المغربي بقيادة البلجيكي سفين فاندربروك، من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت تقارير مغربية أن قائمة الوداد المغربي التي غادرت إلى القاهرة لمواجهة النادي الأهلي تضم 25 لاعبا، بينما لم يوجه فاندينبروك الدعوة لثلاثة لاعبين هم عماد الخنوس، وأسامة فلوح، وسامي العنابي، في حين يغيب الحسين بنعيادة عن رحلة الفريق، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي بمركب محمد السادس لكرة القدم.

ويغيب أيضا ثلاثي فريق الوداد المغربي عن ذهاب النادي الأهلي عبد الله حيمون وأيمن الحسوني والمهاجم السنغالي جونيور سامبو، وذلك بداعي الإصابة.

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

الأهلي يفتتح الفرع الرابع بالتجمع
 

يقيم النادي الأهلي حفلاً كبيراً مساء اليوم لافتتاح الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس، ووجهت الإدارة الحمراء الدعوة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة وعدد من سفراء الدول العربية بالقاهرة .

كما يحضر الحفل نجوم الأهلي ورموزه السابقين والحاليين بجانب وسائل الإعلام ، ويبدأ الحفل في السادسة مساءاً ثم في الثامنة مساءا ينطلق حفل غنائي فني يستمر حتي الساعه 12 مساءا.

شباب بلوزداد يصدم الزمالك ويرفض انتقال وامبا وثنائي الوسط .. تفاصيل

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

50 ألف مشجع بنهائي الأهلي والوداد

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موافقة الجهات المسئولة بزيادة عدد الجمهور النادي الأهلي إلى 50 ألف مشجع، في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علي إستاد القاهرة الدولي.
وأكد وزير الشباب والرياضة عن إجراء عدة اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، لزيادة عدد الجماهير، في المباراة المصيرية للنادي الاهلي، مشيراً إلي أن كافة أجهزة الدولة وكافة مؤسساتها تقف وراء النادي الأهلي في مهمته الوطنية بدوري أبطال أفريقيا لتحقيق لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، وتأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأشار "صبحي" إلي أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم لكافة الاتحادات والأندية المختلفة لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.

الزمالك اليوم.. تصرف غريب لبنشرقي.. وموسيماني يرفض تدريب الأبيض.. وجراحة الصليبي للونش

أخبار الأهلي| خناقة كولر وتاو.. بشرى سارة قبل مباراة الوداد..وطوارئ بمجلس الإدارة

8 لاعبين من الأهلي في منتخب مصر
 

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ل منتخب مصر الوطني علي ضم 8 لاعبين من النادي الأهلي فى قادم الأيام بمعسكر الفراعنة الكبار .  
ويخوض  منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .
وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام  الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات  الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ل كأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وجاءت قائمة لاعبو النادي الأهلي المقرر انضمامهم الي صفوف منتخب مصر على النحو التالي:

محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبدالمنعم 
محمد هاني 
حمدي فتحي 
مروان عطية 
حسين الشحات 
محمود كهربا

 

الأهلى الوداد المغربي نهائى دورى أبطال إفريقيا وزير الشباب والرياضة منتخب مصر روي فيتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

مش عايزة أغلط.. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل «جعفر العمدة»

موضوعات متعلقة

حصد 10 ألقاب.. أرقام قياسية لـ أفشة نجم الأهلي محليا وقاريا

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

انتظام حركة الملاحة الجوية في المطارات دون التأثر بحالة الطقس السيئ

دعاء المطر الشديد والعواصف الترابية.. اللهم لا تقتلنا بغضب ولا تهلكنا بعذابك

وزير الإنتاج الحربي: تطوير خطوط الإنتاج بالشركات وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع

وصول ولي العهد البريطاني وزوجته إلى عمان لحضور زفاف نجل ملك الأردن

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

فيديو

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ