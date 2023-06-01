أخبار الأهلي.. افتتاح الفرع الرابع و8 نجوم بالمنتخب وبشرى سارة قبل مواجهة الوداد

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس داخل النادي.

الغيابات تضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي



يعاني فريق الوداد المغربي بقيادة البلجيكي سفين فاندربروك، من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت تقارير مغربية أن قائمة الوداد المغربي التي غادرت إلى القاهرة لمواجهة النادي الأهلي تضم 25 لاعبا، بينما لم يوجه فاندينبروك الدعوة لثلاثة لاعبين هم عماد الخنوس، وأسامة فلوح، وسامي العنابي، في حين يغيب الحسين بنعيادة عن رحلة الفريق، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي بمركب محمد السادس لكرة القدم.

ويغيب أيضا ثلاثي فريق الوداد المغربي عن ذهاب النادي الأهلي عبد الله حيمون وأيمن الحسوني والمهاجم السنغالي جونيور سامبو، وذلك بداعي الإصابة.

الأهلي يفتتح الفرع الرابع بالتجمع



يقيم النادي الأهلي حفلاً كبيراً مساء اليوم لافتتاح الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس، ووجهت الإدارة الحمراء الدعوة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة وعدد من سفراء الدول العربية بالقاهرة .

كما يحضر الحفل نجوم الأهلي ورموزه السابقين والحاليين بجانب وسائل الإعلام ، ويبدأ الحفل في السادسة مساءاً ثم في الثامنة مساءا ينطلق حفل غنائي فني يستمر حتي الساعه 12 مساءا.

50 ألف مشجع بنهائي الأهلي والوداد

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موافقة الجهات المسئولة بزيادة عدد الجمهور النادي الأهلي إلى 50 ألف مشجع، في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علي إستاد القاهرة الدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة عن إجراء عدة اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، لزيادة عدد الجماهير، في المباراة المصيرية للنادي الاهلي، مشيراً إلي أن كافة أجهزة الدولة وكافة مؤسساتها تقف وراء النادي الأهلي في مهمته الوطنية بدوري أبطال أفريقيا لتحقيق لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، وتأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأشار "صبحي" إلي أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم لكافة الاتحادات والأندية المختلفة لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.

8 لاعبين من الأهلي في منتخب مصر



استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ل منتخب مصر الوطني علي ضم 8 لاعبين من النادي الأهلي فى قادم الأيام بمعسكر الفراعنة الكبار .

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ل كأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وجاءت قائمة لاعبو النادي الأهلي المقرر انضمامهم الي صفوف منتخب مصر على النحو التالي:

محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر

ياسر إبراهيم

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

حسين الشحات

محمود كهربا