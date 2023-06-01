الزمالك اليوم.. بلوزداد يصدم الأبيض.. وتصريحات ساخرة لموسيماني عن قمة القطبين

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس، داخل النادي.

بلوزداد يصدم الزمالك

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة بشأن مصير مفاوضات نادي الزمالك لضم ثلاثة لاعبين بصفوف فريق شباب بلوزداد الجزائري، تمهيدا لانتقالهم خلال الميركاتو الصيفي .

وذكرت التقارير الإعلامية أن نادي الزمالك دخل فى مفاوضات لضم حسام الدين مرازيق وزكريا دراوي، ثنائي فريق شباب بلوزداد الجزائري، وذلك من أجل تدعيم خط الوسط بعد عدم قدرة الثلاثي نبيل دونجا وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا على تقديم أي مردود قوي.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن نادي الزمالك دخل أيضا في مفاوضات لضم ليونيل وامبا، مهاجم نادي شباب بلوزداد الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الجزائرية، فإن مسئولي نادي شباب بلوزداد رفضوا التفريط في ليونيل وامبا وثنائي خط الوسط للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي، خاصة أنهم من العناصر الأساسية للفريق.

الزمالك يواجه منتخب اليمن غدا وديا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض مباراة ودية غدا، الجمعة، أمام منتخب اليمن.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء غد، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.



الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدوري

يستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، محمد صبحي، حارس مرمى الأبيض، راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم صبحي في التدريبات المقبلة للفريق في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "شيكابالا"فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

واكتفى شيكابالا بأداء هذه الفقرة ولم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم، الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق حصة تدريبات بدنية في بداية الفقرة داخل صالة الجيمانيزيوم، وعقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استمرت لمدة 20 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، على متابعة البرنامج التأهيلي والبدني للاعبين خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة.

موسيماني يعلق على مواجهة الأهلي والزمالك

شارك الإعلامي أحمد شوبير تصريحات موسيماني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير :"بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي قال إن الأهلي يمكنه الفوز على الزمالك الآن وهو مغلق عينيه، الزمالك فريق كبير، ولعبت أمامه نهائي أفريقيا من قبل".