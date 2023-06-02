دوري أبطال إفريقيا.. تونسي شهير يعلق على مواجهة الأهلي والوداد المغربي

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي بعد غد الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم على ملعب مرمى محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما نجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

النادي الأهلي نجح قبل مواجهة الوداد المغربي فى الحفاظ على صدارة الدوري المحلي بعد الفوز أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا.

فيما حقق الوداد المغربي فوزا فى كأس العرش، وآخر فى الدوري المحلي وحل فى المركز الثاني.

موعد ذهاب الأهلي والوداد المغربي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي والوداد المغربي

تذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “بي ان سبورت”.

معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي

اختارت شبكة قنوات “بى ان سبورت” التونسي رؤوف خليف معلقا على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي يوم الأحد القادم.

الغيابات تضرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

يعاني فريق الوداد المغربي، بقيادة البلجيكي سفين فاندربروك، من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب ثلاثي فريق الوداد المغربي عن ذهاب النادي الأهلي عبد الله حيمون وأيمن الحسوني والمهاجم السنغالي جونيور سامبو، وذلك بداعي الإصابة.

تعليق مدرب الوداد على مواجهة الأهلي

تحدث البلجيكي سفين فاندربروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، على المواجهة المنتظرة ضد الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث مدرب الوداد، في تصريحات نقلها موقع ”Le360” سبورت المغربي حيث قال: ”الآن نركز على مواجهة الأهلي، سأعيد مشاهدة مبارياتهم، والحديث عن نهائي دوري الأبطال، الآن سابق لأوانه”.

وأضاف: ”لا يزال الوقت مبكرًا، ويمكنني القول إن الفرص والحظوظ متساوية بين الناديين، والتفاصيل الصغيرة سيكون لها دور حاسم في تحديد هوية البطل”.

وتابع: “أتمنى أن يبقى الوداد بنفس المستوى أمام الأهلي"، مشددا على أنه سيواصل العمل ليتحسن مستوى لاعبيه.

واختتم: "لقد حققنا إنجازات في وقت قصير، أبرزها التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم التأهل لنصف نهائي كأس العرش والبقاء في صراع مفتوح على لقب الدوري الاحترافي مع الجيش الملكي”.







