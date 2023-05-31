نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الغيابات تضرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم على ملعب مرمي محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي الي المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما نجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا بعدما تخطي عقبة صن داونز الجنوب افريقي فى الدور نصف النهائي.

النادي الأهلي نجح قبل مواجهة الوداد المغربي فى الحفاظ على صدارة الدوري المحلي بعد الفوز أمام انبي وسيراميكا كليوباترا.

فيما حقق الوداد المغربي فوزا فى كأس العرش وآخر فى الدوري المحلي وحل فى المركز الثاني .

الغيابات تضرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

يعاني فريق الوداد المغربي بقيادة البلجيكي سفين فاندربروك من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب ثلاثي فريق الوداد المغربي عن ذهاب النادي الأهلي عبدالله حيمون وأيمن الحسوني والمهاجم السنغالي جونيور سامبو وذلك بداعي الإصابة.

مدرب الوداد المغربي يعلق على مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

تحدث البلجيكي سفين فاندربروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي على المواجهة المنتظرة ضد الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مدرب الوداد في تصريحات نقلها موقع ” Le360 ” سبورت المغربي حيث قال: ” الآن نركز على مواجهة الأهلي، سأعيد مشاهدة مبارياتهم، والحديث عن نهائي دوري الأبطال، الان سابق لأوانه”.

وأضاف: ” ما يزال الوقت مبكرًا، ويمكنني القول أن الفرص والحظوظ متساوية بين الناديين، والتفاصيل الصغيرة سيكون لها دور حاسم في تحديد هوية البطل”.

وأكمل: “أتمنى أن يبقى الوداد بنفس المستوى أمام الأهلي مشددا أنه سيواصل العمل لتتحسن مستوى لاعبيه”.

وأختتم: لقد حققنا إنجازات في وقت قصير، أبرزهم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم التأهل لنصف نهائي كأس العرش والبقاء في صراع مفتوح على لقب الدوري الاحترافي مع الجيش الملكي”.

