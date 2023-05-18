مجموعة مصر.. سر استبعاد منتخب الجابون من أمم أفريقيا تحت 23 سنة

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف سر استبعاد منتخب الجابون من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المغرب 2023 والمؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.

‏قال المصدر ذاته لصدى البلد :: بسبب خطأ إدارى فى تسجيل تاريخ ميلاد اللاعب الجابوني فلوريس دجافي تم استبعاد منتخب الجابون من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المغرب 2023 بقرار من لجنة انضباط الكاف .

تابع: الكاف قرر أيضا تعليق مشاركة منتخب الجابون النسخة القادمة من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المغرب 2023 والمؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 وذلك بقرار من لجنة الانضباط بالكاف وسيحل بدل منه الكاميرون الذي ينتظر تأكيد اللجنة المنظمة.

أشار الي أن قرار الكاف باستبعاد منتخب الجابون من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المغرب 2023 والمؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 قابل للاستئناف.

الكاف يستبعد منتخب الجابون من كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إقصاء منتخب الجابون، من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وأكد الاتحاد الإفريقي استبعاد الجابون، بسبب لاعب فوق السن القانوني في مباراتهم المؤهلة للبطولة أمام الكاميرون.

وسيشارك منتخب الكاميرون في البطولة بدلًا من الجابون المُستبعد من المشاركة.

وبذلك، ينضم منتخب الكاميرون للمجموعة الثانية التي يتواجد بها منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي ، رفقة منتخبي مالي والنيجر.

ويتأهل أول 3 منتخبات في البطولة إلى دور الألعاب الأولمبية، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، ملحق مؤهل للمنافسات.

