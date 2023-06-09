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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. وصول معدات تشغيل مصنع السجاد بمطوبس| صور

معدات مصنع السجاد
معدات مصنع السجاد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول معدات تشغيل مشروع مشغل لتعليم الخياطة، ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد بقرية الدوايدة التابعة للوحدة المحلية لقومسيون شرق بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم توفير أحدث الماكينات والأجهزة الحديثة، في المقر المكون من طابقين على مساحة 174 متراً مربعاً لكل طالب، ليكون مجهزاً لتوفير العديد من فرص العمل وتدريب عدد كبير من السيدات على الخياطة وعرض المنتجات وطرحها بالأسواق، إضافة لتدريب السيدات على صناعة السجاد.


وكان المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على القيمة الاسمية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، لإقامة مجتمع تنموي عبارة عن طابقين كل طابق على مساحة 174 متراً تقريبا بالدوادية قومسيون شرق غرب مدينة مطوبس، لصالح المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لإقامة مشغل تعليم خياطة ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد، ضمن مبادرة حياة كريمة.

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الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة القسطرة القلبية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس القومى للمرأة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حياة كريمة رئيس المجلس القومي ضمن مبادرة حياة كريمة

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