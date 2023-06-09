مباحثات بين الجزائر وفنزويلا حول تعزيز آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث وزير الفلاحة الجزائري (الزراعة) مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو مورو، سبل تعزيز آفاق الشراكة و التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفنزويلي، اليوم، الجمعة، للوزير الجزائري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فنزويلا لترأس أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري و العلمي و التقني و الثقافي، والتي انطلقت أمس الخميس، وتختتم أعمالها اليوم بكركاس عاصمة فنزويلا.

وبحسب بيان وزارة الزراعة الجزائرية، أشاد الوزير الجزائري بالمستوى العالي الذي يميز علاقات الصداقة و الأخوة بين الشعبين والحكومتين، وبسعي البلدين إلى المضي قدما في توطيد هذه العلاقات.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز وتقوية العلاقات القائمة بين البلدين ، والتي تكتسي طابعاً بالغ الأهمية في ضوء العلاقات التاريخية للصداقة المتميزة بين الجزائر وفنزويلا، وتنفيذا للقرارات التي تم اتخاذها خلال القمة الثنائية التي جمعت رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون، و نيكولاس مادورو مورو، الذي قام بزيارة إلى الجزائر في يونيو من العام الماضي.

