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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حماة الوطن يدعم تحركات القيادة السياسية لتحقيق التكامل والترابط مع أفريقيا

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن الدولة المصرية استعادت مكانتها داخل إفريقيا بفضل توجيهات وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسياسته التي تسعى لتحقيق التكامل على كافة المستويات داخل القارة.


وأضاف حزب حماة الوطن، في بيان له اليوم، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة ال٢٢ للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، ومن قبله المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon" يعكس اهتمام القيادة السياسية للترابط بين كل دول المنطقة من أجل تحقيق القدرة على تجاوز التحديات والأزمات العالمية.

وأكد الحزب أهمية الدعوة المصرية إلى ضرورة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق الربط التجاري والاقتصادي بين دول الكوميسا، لاسيما وأن المنطقة تمتلك ثروات وقدرات هائلة من شأنها تحقيق مستوى حياة أفضل لشعوب القارة.

ولفت إلى أن ما تشهده تطورات وتوطيد العلاقات المصرية _ الأفريقية يساهم بلا شك في تعظيم الاستفادة من التجارة الحرة عبر زيادة معدلات الاستثمارات في كافة المجالات، الأمر الذي يزيد من القدرات الاقتصادية لكافة دول القارة.

ودعم حزب حماة الوطن،  تحركات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدا مساندته لها و الاستعداد التام من خلال كافة أعضائه في جميع المواقع لتسخير جهودهم من أجل استمرار تحقيق التكامل والترابط بين مصر وجميع الدول الأفريقية، لما له من مردود إيجابي كبير في النهوض بالمنطقة بالكامل.

حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الكوميسا البنية التحتية الدول الافريقية الاستثمارات

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