التضامن في أسبوع.. تنظيم ملتقى التوظيف بالشرقية ودعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 2 يونيو إلى 8 يونيو، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 2 يونيو:

- التضامن الاجتماعي تتعاون مع وزارة العمل ومحافظة الشرقية في تنظيم ملتقى توظيف لتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل تحت مظلة برنامج "تشغيل الشباب في مصر" وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من التدريبات، وينتهي من تدريب 2777 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج و638 من المخطوبين بقرى "حياة كريمة" في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ وسوهاج وقنا.

- تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، الهلال الأحمر المصري يطلق حملته التوعوية لنشر ثقافة التبرع بالدم باستثناء كبار السن والحوامل والأطفال، والتأكيد أن التبرع يتم في بيئة آمنة وخالية من العدوى.

السبت3 يونيو

- تحت رعاية رئيس الجمهورية، مصر تبدأ استقبال وفود 55 دولة إسلامية في إطار انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، وانطلاق حواراً عالمياً يتناول سياسات العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي.

- في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، برنامج "2 كفاية" ينظم تدريب للرائدات بمحافظة الجيزة لنشر رسائل تنظيم الاسرة، وسبل الحفاظ على الزواج الآمن والسعيد.



الأحد 4 يونيو:

- القباج تترأس جلسة "دور الحوكمة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة" في المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، وتؤكد أن العدالة الاجتماعية تتبنى مباديء الإنصاف في توزيع الثروة، وتكافؤ الفرص والامتيازات، وتنتهج مبدأ التمكين والاستثمار في البشر.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعاً مع صندوق تحيا مصر للإعداد بشأن قافلة الخدمات الشاملة المتوقع إطلاقها بمنطقة الأسمرات، تشمل خدمات اجتماعية وصحية، وتوزيع أغذية وملابس، وتجهيز العرائس.

- التضامن الاجتماعي تدفع تكلفة تأثيث وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي الرعاية اللاحقة، والاستعداد لتسليمهم الوحدات في منتصف شهر يوليو 2023.

- دعماً لمنظومة الأسر البديلة، وزارة التضامن الاجتماعى تتوسع في تدريباتها الإلزامية للأسر الكافلة بالبحيرة والدقهلية، وتطوير قدرات العاملين على الدليل الإرشادى لمنظومة الأسر الكافلة.

الاثنين 5 يونيو:

- انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي

- تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وزارة التضامن الاجتماعي تطلق حملة لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهم المتكاملة والقباج تعلن اجتماع مرتقب للصندوق القومى لقادرون باختلاف برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

- جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مواجهة تعاطي المواد المخدرة تتصدر المؤتمر الدولي "دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة"، وعثمان يستعرض رؤية الصندوق في خفض الطلب علي تعاطي المواد المخدرة.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاءاً علمياً بشأن "ثقافة التطوع لدى الشباب المصري"، بهدف مناقشة ثقافة التطوع لدى الشباب المصري وتأثيرها على المجتمع.

الثلاثاء 6 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتسلم رئاسة مصر أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتلقي كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

- القباج تلتقي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وتستعرض التجربة المصرية الناجحة في مجال الدعم النقدى.

- وتستقبل وزيرة الشئون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين، واللقاء يبحث سبل تعزيز التعاون ودعم التنسيق المشترك في مجال تشغيل النساء.

- القباج تستقبل نائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا ويبحثان تبادل الخبرات بين الدولتين فى إطار برامج التعاونيات الإنتاجية، وتنظيم العمالة غير المنتظمة، وانعقاد معارض التراث الحرفي والمنتجات اليدوية بكلا البلدين.

• الأربعاء 7 يونيو:

- عبر تقنية الفيديو كونفرنس، القباج تناقش "التقرير الإقليمي حول الحماية الاجتماعية" المُعد من البنك الدولي، بالشراكة مع مكتب البنك بواشنطن ودولة الأردن والمغرب.

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى ينفذ لقاء تعريفياً للمستهدفين من المشروعات متناهية الصغر بمحافظة الجيزة، بهدف التعريف بفرص التدريب وبالوظائف المتاحة.

- التضامن الاجتماعي تجدد تعاقدها لمدة عام مع شركة الصوتيات والمرئيات لإذاعة برنامج يومي على البرنامج العام حول قضايا ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعي.

- احتفالا باليوم العالمى للبيئة، الهلال الأحمر المصرى ينفذ العديد من الأنشطة للأطفال لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وبفوائد زراعة المساحات الخضراء.

الخميس 8 يونيو:

- القباج تشهد مع "الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة وأصحاب طيف التوحد" الاحتفال بمرور 25 عاماً علي تأسيسها، وتدشن منصة "اتقدم" كأول منصة إلكترونية تعليمية لدعم الأشخاص ذوي التوحد.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين

- وزارة التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة "العمر الذهبي" لكبار السن والبداية من محافظة دمياط بمشاركة 200 مسن ومسنة وتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية ومعرض للمنتجات اليدوية.

- اجتماع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية "وطنية"، بهدف استعراض الدراسة الاستكشافية لارتداد بعض الأطفال من الاسر الكافلة.

- اجتماع مجموعات العمل المعنية بعدالة الأطفال برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، وبحضور قيادات قطاع الرعاية الاجتماعية ووحدة عدالة الأطفال.

https://fb.watch/l2_yJbZVFK/?mibextid=6aamW6

1000019482

1000019472

1000019480

1000019470

1000019476

1000019474