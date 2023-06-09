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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسلحة دفاع جوي وذخائر.. أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، وذلك بقيمة ملياري دولار من ضمنها قدرات حيوية في الدفاع الجوي وذخائر.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها نقلته رويترز، أن الحزمة تتضمن منظومات للدفاع الجوي من طراز هوك وصواريخ وقذائف مدفعية عياري 105 و203 مليمترات ونظم بوما المسيرة وذخائر لنظام صاروخي موجه بالليزر ودعما للتدريب والصيانة.

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وأفاد البيت الأبيض في نبأ عاجل أن روسيا تزود إيران بذخائر عسكرية وتقنيات إلكترونية، مضيفا أن الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران في تزايد.

وأضاف البيت الأبيض أن موسكو ستبدأ بإنتاج مسيّرات بحلول العام المقبل، واكد أن  روسيا استخدمت مسيرات إيرانية لمهاجمة كييف.

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بعثوا برسالة إلى الرئيس جو بايدن، يطالبون فيها ببدء تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وحسب “بوليتيكو”، كان شارك عشرة من أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين، وكان البادئ هو السناتور الديمقراطي، جيسون كرو.

 

 

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