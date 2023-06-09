مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس حريص على الدفاع عن حقوق الدول الإفريقية

‏قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ‏مصر قدمت العديد من الدعم والمساعدات لحركات التحرير في دولة موزمبيق حتى استطاعت موزمبيق الحصول على استقلالها في عام 1975.

وتابع محمد عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصر كانت أول دولة عربية تفتتح سفارة لها في موزمبيق، وزيارة الرئيس السيسي لدولة موزمبيق تأتي في إطار حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية انطلاقا من اهتمامه بتدعيم علاقات التعاون بين مصر ودول إفريقيا، وحصلت إفريقيا على مكانة متقدمة للغاية في السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم في عام 2014 بعد غياب مصر عن الساحة الإفريقية لمدة تصل إلى 20 عاما.

الدفاع عن مصالح وحقوق الدول الإفريقية

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي إلى دولة موزمبيق تأتي في إطار حرصه على تدعيم علاقات التعاون مع موزمبيق في كافة المجالات، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص في كافة زيارته الخارجية وحريص خلال مشاركته في كافة الفعاليات والاجتماعات الدولية المختلفة على الدفاع عن مصالح وحقوق الدول الإفريقية في كافة المحافل الدولية.