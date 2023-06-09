عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرّرنا الآتي | بشرى من حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة 2023

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

‏قالت نجلاء علوي عضو إدارة التعليم في مؤسسة حياة كريمة، ان مبادرة تقدر في 10 أيام مبادرة مقدمة لطلاب الثانوية العامة أطلقتها أسرة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حتى نقدم الدعم لأبنائنا في المحافظات قبل امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت نجلاء علوي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجميع يعلم ان الثانوية العامة تمثل تحدي ومخاوف لكل الطلبة وكل الأسر المصرية وقررنا مساعدة الطلاب عن طريق المراجعات مع نخبة من المعلمين من وزارة التربية والتعليم ونسقنا مع الوزارة لاختيار أفضل العناصر من المعلمين ويتم عمل بث مباشر للمراجعات.

 

نعمل في حوالي 109 مدرسة

 

وأضافت أن الأسبوع الماضي قمنا بعرض اغلب المواد ونعمل في حوالي 109 مدرسة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المديريات التعليمية.

حياة كريمة نجلاء علوي طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

نادِ سعودي يسعى لضم نجم الأهلي المتألق.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

وعود سخية وحدث تاريخي .. حفنة مكاسب من جولة الرئيس السيسي الأفريقية

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من الخليل

مفتي الجمهورية: زيارة الرئيس السيسي فتحت آفاقا جديدة من التعاون مع صربيا

قرّرنا الآتي | بشرى من حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة 2023

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس حريص على الدفاع عن حقوق الدول الإفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزلابيا بنجاح.. أحلى من المحلات

نصف مليون جنيه .. سعر صادم لإطلالة درة في تايلاند

هل تؤثر العاصفة الترابية على المخ؟.. خبير مناعة يجيب

هل تشير آلام الصدر للإصابة بالذبحة الصدرية؟.. حسام موافي يوضح 

فيديو

بعد اكتشاف بئر السيدة عائشة.. السياحة الآثار تتخذ هذا القرار/ فيديو جراف

لازم تاكل معايا.. أمير المصري يكشف مواصفات فتاة أحلامه

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.. قصة شاب يرغب في رفع قضية حجر على والده

نهائي أفريقيا | الشناوي الأقرب للمشاركة بالأهلي .. وضربة قاصمة للوداد ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ