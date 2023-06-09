قرّرنا الآتي | بشرى من حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة 2023

‏قالت نجلاء علوي عضو إدارة التعليم في مؤسسة حياة كريمة، ان مبادرة تقدر في 10 أيام مبادرة مقدمة لطلاب الثانوية العامة أطلقتها أسرة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حتى نقدم الدعم لأبنائنا في المحافظات قبل امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت نجلاء علوي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجميع يعلم ان الثانوية العامة تمثل تحدي ومخاوف لكل الطلبة وكل الأسر المصرية وقررنا مساعدة الطلاب عن طريق المراجعات مع نخبة من المعلمين من وزارة التربية والتعليم ونسقنا مع الوزارة لاختيار أفضل العناصر من المعلمين ويتم عمل بث مباشر للمراجعات.

نعمل في حوالي 109 مدرسة

وأضافت أن الأسبوع الماضي قمنا بعرض اغلب المواد ونعمل في حوالي 109 مدرسة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المديريات التعليمية.