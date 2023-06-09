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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل 14 ثانية .. الصحة تكشف رقمًا صادمًا عن الزيادة السكانية

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة

‏قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإسكان والتنمية الأسرة، إن يوم 1‏/6‏/2023 عدد سكان مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة والمصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع عمرو حسن خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن يوجد ساعة هناك مكتوب فيها عدد السكان وهذه الساعة تقوم بحساب عدد المواليد مطروح منه عدد الوفيات، مؤكدا أن مصر الدولة الأولى عربيا في عدد السكان والثالثة إفريقيا والرابعة عشر عالميا ويولد في اليوم الواحد حوالي 5982 مولود كل يوم بمعنى أن كل 14 ثانية مولود.

 

السكان عنصر من أهم عناصر القوة الشاملة

وأضاف أن في آخر سنة تم ولادة 2 مليون 183 الف مولود وهذا عدد كبير جدا ويقوم بعمل ضغط على الموارد، والسكان عنصر من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة ولكن هذا المبدأ مشروط أن الزيادة لا تتجاوز قدرة الدولة على توفير الخدمات بطريقة مناسبة، ولا تؤثر على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.

عمرو حسن وزير الصحة الأسرة رانيا هاشم الموارد الطبيعية

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