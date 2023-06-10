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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته 2 مليون قطعة ألعاب نارية بحدائق القبة

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة عدد 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام حال تواجده بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته عدد 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام حال تواجده بدائرة القسم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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