برلماني سابق: صلاحيات المحافظين في مصر محدودة.. ومعيار النجاح تحقيق التنمية

أكد الدكتور عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب السابق، أنه تقدم بمشروع قانون ينظم عمل المحافظين، مشددًا على أن ليس للمحافظ وظيفة معينة، وصلاحياته بالتفويض من الوزراء، مشيرًا إلى أن صلاحيات المحافظين في مصر مكبلة ومحدودة ومتوسط شغله للوظيفة في مصر 8 شهور.

وأوضح "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد أن يكون هناك تدريب خاص للمحافظين للانتقال من وظيفتهم الشخصية لوظيفة التعامل مع الجماهير، مؤكدًا أنه سيستعين في خطته لعدد من المحافظين، ولابد أن يكون هناك انتخابات للمحافظين.





وأشار إلى أنه كان هناك تجربة أن يكون المحافظ من المحافظة نفسها كان في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ولم تستمر طويلًا، والمركزية شديدة هي العائق أمام عمل المحافظين، موضحًا أن معظم المحافظين منذ استحداث المنصب في مصر لم تكن لديهم خبرات سابقة بالإدارة المحلية.

معايير نجاح المحافظ

وتابع: "معايير النجاح للمحافظ هو التنمية الذي حققه هناك خلل في عمل المحافظين ولابد أن يتم النظر إليه"، منوهًا بأنه تقدم بمشروع تنظيم المحافظين وهو خاص بي ولم يخرج إلى الآن، ولابد أن يكون هناك شروط لتعيين المحافظ بجانب صلاحيات واسعة ويكون هناك مجالس شعبية منتخبة تحاسبه.