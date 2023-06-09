رئيس هيئة الكتاب السابق: الإنسان فخر الصناعة المصرية ومنتج للثقافة

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، إن الإنسان هو فخر الصناعة المصرية، والإنسان هو منتج للثقافة.

وأضاف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، خلال حواره ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن أبناء مصر استطاعوا أن يكونوا صناع للثقافة بالفطرة، موضحا أن وعي المثقف ينتج نتيجة طريقة للتعامل مع الواقع.

وتابع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، أن المجتمع لفترات طويلة ظل يتعامل مع المثقف أنه هو منتج الثقافة فقط، لافتا إلى أن المثقفين منتجو الثقافة يكرسون مجهوداتهم لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن الإنترنت هو واحد من صناع الثقافة الحديثة، مشيرًا إلى أن الأجيال الآن تأخذ ثقافتها من خلاله.