محمد عبد العزيز: الإخوان ارتكبوا عدة جرائم بعنجهية شديدة وتحدوا المصريين

حل النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفًا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد الليلة علي قناة إكسترا نيوز، ليوثق شهادته عن ثورة 30 يونيو وكيف ساهمت تمرد في حشد المصريين.



وقال النائب محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "الإعلان الدستوري كان بمثابة تحدي للشعب المصري".

وأضاف: "جماعة الإخوان في لحظة أصبحت تعادي الجميع"، لافتا: "لحظة استشهاد الحسيني أبو ضيف كانت لحظة فارقة بالنسبة لي وأقسمت على أن الجماعة لن تستمر".

وأشار: "الحسيني أبو ضيف كان له دور مهم في نشر فضائح جماعة الإخوان"، موضحا: "إصابة الحسيني أبو ضيف كانت في الرأس ويصعب التعامل معها طبيا".

وأكد: "الإخوان ارتكبوا عددا كبيرا من الجرائم بعنجهية شديدة دون خوف من أحد"، مشيرا: "العضو في جماعة الإخوان لديه استعداد للتضحية بنفسه في سبيل الأفكار العقائدية للجماعة".