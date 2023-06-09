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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه ينعيان والدة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي وافتها المنية، اليوم الجمعة، داعياً المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
 

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كما تقدم عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية، بخالص التعازي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسرة الفقيدة الراحلة، داعين المولى- عز وجل- أن يلهم أهلها الصبر الجميل.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السكرتير العام المساعد السكرتير العام اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ القيادات التنفيذية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رئيس مجلس الوزراء

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