تعليم كفر الشيخ تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات الصحفية

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حصول صحافة تعليم كفر الشيخ على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الوزارة أعلنت عن حصول توجيه عام الصحافة بالمركز الأول في مسابقة الحديث الصحفي، بفوز مدرسة الشهيد محمد عيد الخابية التابعة لإدارة دسوق، وبالمركز الثاني في مسابقة الإذاعة المدرسية بفوز مدرسة جمال عبد الناصر التابعة لإدارة بلطيم، وبالمركز الثاني في مسابقة المعرض العام للصحافة المدرسية.



وأضاف عبد الله، كما حصلت المديرية على المركز الثاني جمهوري بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وحصلت مدرسة دسوق الثانوية بنات على المركز الثاني جمهوري في مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة السعادة تعليم أساسي التابعة لإدارة مطوبس على المركز الثالث جمهوري في مسابقة المجلة الإلكترونية، ومدرسة سيدي جمال الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، مركز ثالث جمهوري في مسابقة الكاريكاتير الصحفي، ومدرسة الجزيرة الخضراء التابعة لإدارة مطوبس التعليمية على المركز الرابع جمهورى في مسابقة التقرير الصحفي.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ لموجهي الصحافة بجميع الإدارات التعليمي، بإشراف محي الخيري، موجة عام الصحافة والإعلام بكفرالشيخ، ورباب السيد الموجه المركزي بالمديرية، على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات.

IMG-20230608-WA0186

IMG-20230608-WA0187