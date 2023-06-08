جامعة كفر الشيخ تنفذ ورش عمل لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. صور

شاركت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، بندوات توعوية وورش عمل لأبناء قرية الفقهاء البحرية التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وتم تنفيذ ورش عمل لتدريب السيدات وتنمية مهاراتهن على الحرف اليدوية لتكون نواة لمشروع متناهي الصغر.

جاء ذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.



وتضمنت الورش أشغال فنية بالخيامية وإعادة تدوير لبواقي الأقمشة، وأشغال الجلود للتدريب علي تصنيع وإنتاج حقائب ومحفظة يد و«ميداليات» من الجلود الطبيعية بطريقه بسيطة ومبتكرة ذات طابع جمالي، وفنون القشرة والديكوباج، وكيفية صناعة «الخداديات» المطرزة بخيوط الستان والجوخ وبعض المفارش.

كما تضمنت الفعاليات شرح كيفية تنفيذ المفروشات المنزلية باستخدام الأقمشة القطنية باستخدام شرائط «الدانتيل» والستان وتدريبهم على كيفية تطريزها وتجميلها بشرائط الساتان وخيوط التطريز وتنفيذ بعض المشغولات التي تصلح كمعلقات.

وفي سياق متصل، كما نظمت كليتا التربية والآداب، ندوة عن دور الإعلام فى التوعية المجتمعية، وناقشت الندوة دور الاعلام فى التوعية بالإنجازات الخاصة بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، ودور الإعلام فى التوعية بمخاطر الزواج المبكر، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات، فضلاً عن تنظيم ندوة عن وعي المواطنين بقضية غلاء الأسعار وجهود الدولة في الحد من تفاقمها.

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