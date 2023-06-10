ايبارشية البحيرة تختتم السيمنار الـ26 للأباء الكهنة 

اختتم مجمع كهنة إيبارشية البحيرة السيمنار الـ ٢٦ الخاص بهم، والذي حمل شعار "يُدَبِّرُ أُمُورَهُ بِالْحَقِّ"، وأُقيم في في بيت "سوسنة الوادي" للمؤتمرات بوادي النطرون، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية.

حاضر في السيمنار من أحبار الكنيسة، بجانب نيافة الأنبا باخوميوس، أصحاب النيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، والأنبا أغناطيوس الأسقف عام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، وعدد من الآباء الكهنة، وأساتذة من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.

ودارت محاضرات السيمنار حول موضوعات دراسات كتابية، كما ناقش الآباء رؤية جديدة لتطوير لجان وأنشطة وخدمات الإيبارشية.

ونعت الطائفة الإنجيلية بمصر، في وقت سابق اليوم وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، السياسي الكبير جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بحزن كبير لرحيل قامة وطنية كبيرة، خدمت مصر بأمانة وصدق، لقد فقدنا اليوم رمزًا مصريًا مخلصًا، وصاحب مواقف وطنية ثابتة لن تنسى".

خالص العزاءِ للعائلة وجميع المصريين ومحبيه، ونصلي من أجل أن يمنحهم الرب العزاء والصبر.