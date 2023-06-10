إزاي تجيب 60 من 60 في الفيزياء.. شاهد نصائح أوائل الثانوية العامة

‏قالت الطالبة ندى محمود من أوائل الثانوية العامة، أن مادة الفيزياء هي عقدة الطلبة في الثانوية العامة والمشكلة في مادة الفيزياء أن الناس بتخاف منها لما تغلط في الحل.

وتابعت ندى محمود خلال لقائهم في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الطلاب فاهمين الموضوع غلط، قائلة: "وارد جدا وطبيعي بعد ما نذاكر درس ونيجي نحل عليه نغلط وهذا الأمر طبيعي"، مؤكدة أن الذي جعلها تحصل على الدرجة النهائية في مادة الفيزياء أنها كانت تخطئ كثيرا لكنها كانت تتعلم من أخطائها.

لازم الطلبة تكون فاهمة بنسبة 100%

وأضافت: "كنت بعمل علامة على المسألة التي أخطأت فيها ولما أجي أذاكر برجع أحل المسائل اللي غلطت فيها ووارد أغلط فيها تاني لحد ما اتعلمها وأفهمها والمشكلة في الفيزياء إن لازم الطلبة تكون فاهمة بنسبة 100%".