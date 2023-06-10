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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إحترس قبل حدوث الطلاق.. 10 أسباب شائعة لفشل العلاقات الزوجية

أسباب شائعة لفشل
أسباب شائعة لفشل العلاقات

انتشر فى الأونة الأخيرة فشل الكثير من العلاقات الزوجية بمختلف الأعمار ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، كشف عنها الدكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية البشرية .

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أسباب شائعة لفشل العلاقات الزوجية

1. مشاكل الاتصال: يمكن أن يؤدي ضعف الاتصال أو عدم الاتصال إلى سوء الفهم والصراعات والشعور بالمسافة بين الشركاء.

2. قضايا الثقة: الثقة هي عنصر حاسم في أي علاقة ، وإذا تم كسرها أو عدم وجودها ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى الغيرة والشك والاستياء.

3. أولويات وأهداف مختلفة: إذا كان لدى الشركاء أهداف وأولويات مختلفة في الحياة ، فقد يجدون صعوبة في العمل نحو مستقبل مشترك ، مما يؤدي إلى الشعور بعدم التوافق.

4. الخيانة الزوجية: يمكن أن يكون الغش وخيانة ثقة الشريك سببًا رئيسيًا لانهيار العلاقات.

5. عدم التوافق: قد يجد الشركاء أنهم غير متطابقين بشكل جيد من حيث الشخصية أو القيم أو نمط الحياة ، مما يؤدي إلى التوتر والصراع.

6. المشاكل المالية: يمكن أن يكون المال مصدر توتر وتوتر في العلاقات ، خاصة إذا كان لدى الشركاء مواقف مختلفة تجاه الإنفاق والادخار.

7. قلة الحميمية: قلة الحميمية الجسدية والعاطفية يمكن أن تجعل الشركاء يشعرون بالانفصال وعدم الاكتفاء.

8. التوقعات غير الواقعية: إذا كان لدى الشركاء توقعات غير واقعية لبعضهم البعض أو للعلاقة ، فقد يصابون بخيبة أمل وخيبة أمل عندما لا يتم تلبية هذه التوقعات.

9. صراع القوة: إذا كان الشركاء يتنافسون باستمرار على السيطرة أو القوة في العلاقة ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاعر الاستياء وانعدام الثقة.

10. التباعد: بمرور الوقت ، قد يجد الشركاء أنهم تباعدوا كأفراد ، مما يؤدي إلى الشعور بالانفصال وعدم الرضا في العلاقة.

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