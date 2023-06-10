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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الغربية: اليوم فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة; للعام الدراسي 2022 - 2023;  وذلك لمدة 15 يوما بما فى ذلك أيام الجمع.

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وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 35 جنيها لكل مادة، وذلك بالمكان المخصص لتلقى التظلمات فى كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، للتيسير على أولياء الأمور وتطبيقا للإجراءات الاحترازية، لافتا أن الإجراءات تضمنت تكليف الموجه الأول لكل مادة على مستوى كل إدارة تعليمية، بفحص التظلمات عن طريق لجنة مشكلة من قبل المديرية.

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وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 224 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 67290 طالب، كما بلغ عدد طلاب الدور الثاني 19405 طالب، بنسبة نجاح 77.62 %. 

الإدارات التعليمية إدارة تعليمية إدارات التعليم التربية والتعليم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشهادة الإعدادية

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