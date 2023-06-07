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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 4 عاملات وإصابة 10 في حادث سير بطريق "طنطا_ كفر الشيخ" الدولي

إسعاف نقل الضحايا
إسعاف نقل الضحايا

لقيت 4 عاملات زراعيات مصرعهن،  وأصيبت 10 أخريات،  في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة نقل بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي في نطاق محافظة الغربية، وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، تحت تصرف النيابة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية،  إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية وجرار زراعي، على الفور انطلقت قوة أمنية، وتم الدفع بنحو 6 سيارة إسعاف ، لمكان الواقعة.

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وبالفحص  تبين اصطدام جرار زراعى بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، تسبب في انقلاب السيارة، مما أسفر عن مصرع 4 عاملات وإصابة 10 أخرين، وتم إزالة آثار الحادث.

تم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا، ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لمستشفي طنطا الجامعة، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

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