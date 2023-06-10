علاء ميهوب: كولر أخطأ.. و"متخافوش" من الحكم باملاك تيسيما

تحدث علاء ميهوب نجم الأهلي السابق عن مباراة الإياب التي ستجمع بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي افريقيا يوم الأحد المقبل.

وقال ميهوب خلال مداخلة مع برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: المباراة صعبه علي الوداد والاهلي، وحسبه الوداد معقدة جدا وهي في الأخر مباراة 90 دقيقه كان نفسي مباراة القاهرة تكون 2 - 0.

واضاف:" كولر عارف قيمة الأهلي والموضوع مش سهل وكل الأحترام لفريق الوداد علي أرضه، وجماهيره وفي النهاية الأكثر توفيقاً هو هيكون الفائز".



واضاف : كان يجب علي كولر إجراء تغييرات في اخر 25 دقيقة من المباراة السابقة ولكن كولر هيتعلم جيداً وهيستعد كويس للعودة بطريقة أفضل تمنح الفوز.



واختتم : الحكم باملاك تيسيما محدش يخاف منه هو نفسه يروح كأس العالم وهيحافظ علي اسمه وهيحافظ علي سمعته واتمني لاعبي الاهلي يكونوا في تركيزهم في المباراة فقط.