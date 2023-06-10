أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن

بعد جولة خارجية في جنوب القارة الإفريقية...

أخبار مصر.. عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية في جنوب القارة الإفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يعود أرض الوطن بعد جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمراراً وتأكيداً للأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

صلاة الجنازة على والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.. اليوم

تقام صلاة الجنازة، اليوم السبت، على والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مسجد المشير.

خلال مباحاثاته مع السيسي| رئيس موزمبيق يشيد بدور المؤسسات المصرية الدينية

وصل السيد الرئيس إلى العاصمة مابوتو في مستهل زيارة سيادته لموزمبيق، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي بمقر القصر الجمهوري بمابوتو.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن خلال 5 أشهر.. تفاصيل

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 4 مليون و118 ألف و871 طن من المنتجات الزراعية وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو 2023 بزيادة قدرها 606 ألف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حوالي 3 مليون و512 ألف و569 .

نقل رحلات مصر للطيران المتجهة إلى القصيم إلى مبنى الركاب 3 بدلا من الموسمية

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني، أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 سوف يتم نقل إقلاع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار القصيم بالمملكة العربية السعودية من مبني الرحلات الموسمية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

إنفوجراف .. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 يونيو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



أبرز فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2023

شهدت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد عدد من الجلسات الهامة بمشاركة مجموعة كبيرة من القادة وخبراء المجال.

لأول مرة..انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء في مايو 2024 بمطار العلمين

أعلنت القوات الجوية خلال المؤتمر الصحفى العالمي عن إنطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولى للطيران والفضاء "Egypt Air Show 2024" المقرر انعقاده فى مايو 2024 بمطار العلمين الدولي.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



حصاد الزراعة.. الإفراج عن أعلاف جديدة وفحص 800 ألف طن بطاطس لتصديرها

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٤٦، لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من ٢ وحتى ٨ يونيو الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

مجلس الحوار الوطني ينعى الحقوقي البارز جورج إسحاق

ينعى مجلس أمناء الحوار الوطني الشخصية الحقوقية الوطنية البارزة، جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس.