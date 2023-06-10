فرج عامر يفتح النار على فوزي لقعج ويكشف خطط الوداد للفوز ببطولة إفريقيا

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة دعم للاعبي الاهلي قبل مباراتهم غدا مع الوداد المغربي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فوزي لقعج رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس الكاف والمسيطر علي الكاف معسكر مع لاعبي الوداد في معسكرهم الحاص قبل مباراتهم غدا امام الاهلي في نهائي بطولة افريقيا ، لاعبي الوداد موعودين بمكافات هي الأعلى في تاريخ المغرب في حالة فوزهم بالبطولة لا قدر الله، وبالرغم من المؤامرة التحكيمية التي أعد عدتها فوزي لقعج ورجاله غدا أمام الأهلي ، الجميع في المغرب مرعوب من الأهلي، لأنهم يعلمون أن الأهلي أقوي فنيا من الوداد، ولولا الحكم الليبي الظالم لانتهت المباراة بنتيجة مختلفة تماما .

وأضاف: عموما الأهلي في حالة تركيز شديدة لا يفكر إلا في إمكانيات لاعبية داخل الملعب، ومارسيل كولر عمل عدة محاضرات شرح فيها تصوره للمباراة، وطلب من اللاعبين التركيز ونسيان الجمهور وكل الأجواء المحيطة بالمباراة وطالبهم بالدفاع عن ناديهم وعن تاريخة وتسجيل اسمائهم في التاريخ بأحرف من ذهب ، والله ولي التوفيق .

وحقق النادي الأهلي فوزا مثيرا على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثنائية الأهلي في المباراة بيرسي تاو ومحمود كهربا، فيما أحرز سيف الدين هدف الوداد.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثالث كما حاول الوداد إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز غير مطمئن للأهلي بهدفين لهدف وينتظر المارد الأحمر الحسم في لقاء العودة بالمغرب.