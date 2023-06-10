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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمجموع 35%.. عائلة هندية تحتفل بنتيجة ابنها في الثانوية العامة وتكرمه|شاهد

بمجموع 35%.. عائلة
بمجموع 35%.. عائلة هندية تحتفل بنتيجة ابنها في الثانوية العا

مثل مصر، يرتبط النجاح الأكاديمي في الهند غالبًا بالعلامات ونتيجة امتحانات الثانوية، فأولياء الأمور مهووسون بحصول أبنائهم على أعلى الدرجات، لأنهم يعتقدون أن الدرجات العالية تضمن النجاح تجلب السعادة، وتجلب النتائج السلبية خيبة الأمل في جميع أنحاء البلاد لعشرات العائلات.

ورغم ذلك، كسرت عائلة في مومباي الصور النمطية واحتفلت بابنها لاجتيازه امتحان الثانوية بنتيجة نهائية 35% فقط.

 

مجموع نتيجة الثانوية العامة للطالب

أكمل الطالب فصله العاشر من مدرسة المهاراتية المتوسطة بـ الهند وسجل 35 علامة في جميع المواد الست، مما أدى إلى حصزله على درجة نهائية 35% في امتحانات SSC الخاصة به.

وبدلاً من توبيخه أو الغضب عليه بسبب نتيجة الامتحانات، كان والدا الصبي فخوران به وعرضا علاماته بسعادة وسط احتفال كبير بين الأهل والأحباب، وتم توثيق احتفالهم في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاجأ مستخدمو الإنترنت بسرور وسعدوا بمشاهدة رد فعل الوالدين اللطيف نحو ابنهما.

كتب أحد المستخدمين: "تهانينا للصبي على اجتياز السنة وللوالدين لكونهم الوالدين الذين يحتاجهما كل طالب."

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