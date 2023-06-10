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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء

صدى البلد

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،: “نتعرض يوم الثلاثاء لمنخفض صحراوي يؤثر على جنوب الصعيد، وترتفع معه درجات الحرارة، وتصل فيه العظمي إلى 36 درجة، ومتوقع خلاله سقوط أمطار ونشاط للرياح”.

وأوضح،: "بداية من الغد السبت، نشهد تحسنا في أحوال الطقس، وعودة درجات الحرارة لطبيعتها، معقبا: "حتى منتصف الأسبوع ستكون الأجواء ربيعية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندي" بقناة المحور،:" اليوم شهدنا انخفاض في درجات الحرارة وبدأنا نشهد تحسن في حالة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 
العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
العاصمة الإدارية 34 23
6 أكتوبر 35 23
بنهــــا 34 23
دمنهور 31 23
وادى النطرون 35 22
كفر الشيخ 33 22
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 23
طنطا 33 21
دمياط 29 22
بورسعيد 27 21
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 21
العريش 30 22
رفح 29 22
رأس سدر 35 20
نخل 33 14
كاترين 27 16
الطور 35 24
طابا 34 27
شرم الشيخ 38 26
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 26 20
مطروح 26 19
السلوم 29 18
سيوة 34 20
رأس غارب 37 29
الغردقة 37 27
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 27
شلاتين 37 28
حلايب 36 28
أبو رماد 36 27
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 25
بني سويف 36 24
المنيا 35 24
أسيوط 36 25
سوهاج 39 27
قنا 40 28
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
الوادى الجديد 39 29

احوال الطقس الأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة

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