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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعتزم تصنيع أسلحة في دولة عربية

إسرائيل تعتزم تصنيع
إسرائيل تعتزم تصنيع أسلحة في المغرب

كشف المكلف بمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب شاي كوهين، إن شركة "إلبيت سيستيمز Elbit Systems" الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة الدفاع، تعتزم فتح فرعين لها في المملكة المغربية.

وأوضح شاي كوهين أن الفرعين يهدفان لإنتاج الأنظمة الدفاعية"، لافتا إلى أن"أحد الفروع سيتم افتتاحه في مدينة الدار البيضاء"، دون إضافة أي تفاصيل أخرى تتعلق بموعد إطلاق الفرعين والتخصصات الخاصة بهما.

ويأتي الاعلان عن هذا النبأ، في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسرائيلية تطورات متسارعة في مختلف المجالات، خاصة في مجال الدفاع والأمن.

ويوم الأربعاء الماضي، وصل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إلى العاصمة الرباط، حيث عقد لقاء مع وزير الخارجية ناصر بوريطة.


والخميس، استقبل رئيس البرلمان المغربي رئيد الطالبي العلمي، رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.

وفي العام الماضي، وقع المغرب وإسرائيل اتفاقا من أجل انشاء إسرائيل مصنعين في المملكة المغربية متخصصين في صناعة طائرات عسكرية بدون طيار "درون" المعروفة باسم "الكاميكازي" أو الانتحارية.

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