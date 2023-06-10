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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والمحافظات .. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قدّمت الإعلامية فرح سعيد ، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، 10 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويصاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت :

العظمى الصغرى:
 

القاهرة 34 -22
الإسكندرية 27 - 20
الإسماعيلية 35 - 23
الغردقة 37 -27
أسوان 42 - 29
سوهاج 39 - 27
المنيا 35 - 24

 

 

 

 

درجات الحرارة توك شو الاحوال الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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