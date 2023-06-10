عيار 21 يسجل 2335 جنيها| أسعار الذهب اليوم السبت.. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت؛ وذلك خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2335 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2001 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18680 جنيها.



أسعار مصنعية الذهب في مصر:



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

