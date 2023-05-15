450 جنيها جنيه بشكل عاجل.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من عدم التوازن في سوق الذهب، بين العرض والطلب، وأن قرار الحكومة الأخيرة بإعفاء واردات الذهب لـ الوافدين من الضرائب سينتج عنه توازن و استقرار في الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر 2، أن عيار الذهب 21 الأكثر انتشارًا تجاوز الـ 2800 جنيه، ولكن اليوم بعد القرار، انخفضت الأسعار ووصل عيار 21 لـ 2350 جنيه، أي أن هناك انخفاض كبير.

ولفت إلى أن الانخفاض حدث في وقت قصير، بعد الارتفاعات الكبيرة، وغير المبررة، معلقًا :" أسعار الذهب هذه الأيام أصبحت قريبة من السعر العالمي".

وتابع :" من الصعب جدًا أن نكون مثل السعر العالمي، ولكن نحن في تقارب، وهذا إنجاز كبير قد تحقق".