تحذير عاجل| شعبة الذهب توجه نصائح للمصريين بالخارج

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، بدأ يؤثر على السوق بـ الانخفاض قبل التطبيق.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن النتائج مبشرة، و سعر الذهب فى السوق، مستقر، وهناك نقلة نوعية.

ووجه نصائح هامة لمن يأتى بذهب من الخارج قائلا :

يجب أن يكون مع المواطن فاتورة

يسجل فى الفاتورة جميع التفاصيل الخاصة بالذهب السعر و الوزن

البيع فى مصر سيكون بسعر السوق المحلي

يفضل شراء السبائك بدل المشغولات

من يشتري مشغولات سيتحمل أموالا كبيرة بالمصنعية

وحذر المواطنين بعد شرا ء الذهب من أى مكان دون فاتورة، موضحًا أن الفاتورة هى الضامن لـ حقوق المواطن، و أن الجميع أن يكون لديهم حرص على مراجعة الفاتورة.