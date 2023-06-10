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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زامي زهدي: السيسي أول رئيس مصري يقوم بزيارات متعددة الوجهات داخل أفريقيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق رامي زهدي الخبير في الشئون الأفريقية، على جولة الرئيس السيسي الافريقية، قائلا: الرئيس السيسي يستخدم الجولات متعددة الوجهات داخل أفريقيا، فهو أول رئيس مصري يقوم بمثل هذه الزيارات.

وأضاف رامي زهدي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تلك الزيارات الافريقية تمثل أمر مؤثر للغاية، منوها بأنه لأول مرة يقوم رئيس مصري بزيارة موزمبيق وأنجولا.


وأكمل: خطة مصر الخاصة بالكوميسا، تستهدف تحول الكوميسا من مجتمع إعفاءات جمركية، إلى مجتمع متكامل، جيوسياسي أفريقي مبني على التعاون والشراكة.
 

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