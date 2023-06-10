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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص بحروق إثر إنفجار أنبوبة غاز بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخص بحروق من الدرجة الأولي في اليدين اليمني واليسري إثر وقوع حادث إنفجار انبوبة غاز بمنزل بقرية الصوفية دائرة مركز اولاد صقر وتم نقل المصاب الي مستشفي الصوفية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصوفية بإستقبال "عبد الله م م" 48 سنة مقيم الصوفية دائرة مركز اولاد صقر مصابا بحروق من الدرجة الأولي في اليد اليمني واليسري والوجه وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر وقوع حادث إنفجار انبوبة غاز بكنزل بقرية الصوفية دائرة مركز اولاد صقر وتم نقل المصاب الي مستشفي الصوفية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الرعاية الصحية انقلاب تروسيكل أنفجار أنبوبة تحرير محضر حادث انقلاب مركز أولاد صقر

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