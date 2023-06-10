رغم أنف إسرائيل.. هل تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات نووية سرية؟

قال النائب في البرلمان الإيراني مجتبى توانجر، اليوم السبت، إن إيران تجري مفاوضات سرية مباشرة مع الولايات المتحدة في نيويورك بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني ، مؤكدا أن "الإدارة الأمريكية تهدف إلى جر إيران إلى مفاوضات رسمية مباشرة".

وكتب تونجر على تويتر: "رغم المفاوضات في نيويورك ، لن يكون هناك اتفاق قريبًا بسبب التعنت الأمريكي" ، وأضاف أن واشنطن "تسعى للحصول على تنازلات نووية من إيران مقابل الإفراج عن الأصول المجمدة ، لكن هذا يتعارض مع القانون والمصالح الإيرانية ".

وأوضح أن "الإدارة الأمريكية غير جادة بشأن صفقة تبادل الأسرى بربطها بتخصيب اليورانيوم" ، معتبراً أن الهدف من إثارة موضوع الاتفاق المؤقت نهائياً هو "إرباك السوق الإيرانية".

في غضون ذلك ، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "نور" ، المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني ، أن الهدف من إثارة موضوع الاتفاق المؤقت هو أولا رفع الآمال ورفع سقف التوقعات في الأسواق الإيرانية. ومن ثم إرباك وتقويض هذه الأسواق بعد نشر تقارير وبيانات تنفي وجود هذه الاتفاقية.

ونفى البيت الأبيض ، الخميس الماضي ، النبأ الذي يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت ، تقضي بموجبه طهران بتخفيض برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

كما أكد الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة أنه "لا يوجد اتفاق مؤقت" بدلا من الاتفاق النووي على جدول الأعمال ". بل إن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بـ "التلاعب" بالأسواق الإيرانية من خلال نشر "تقارير كاذبة مستهدفة".

في غضون ذلك قال سفير إيران لدى النمسا في مقابلة مع وكالة "إسنا" الإيرانية، اليوم السبت، إن "فيينا لعبت دورا مهما في المفاوضات النووية المتوقفة الآن بهدف التوصل إلى اتفاق لإحياء البرنامج النووي".

وبحسبه فإن المباحثات مع أوروبا بشأن الاتفاق النووي تتواصل عبر القنوات التي توفرها النمسا ، فيما يحمل أوروبا وأمريكا مسؤولية عدم العودة للمفاوضات النووية ، بينما يتحدث في الوقت نفسه عن "تقاعس أمريكي وأوروبي" ، على حد وصفه.

وفي وقت سابق أمس، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مفاوضات سرية غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة خلال الشهر الماضي في سلطنة عمان.

وبحسب التقرير ، فقد نقل مسؤولون عمانيون رسائل بين الوفدين الإيراني والأمريكي ، الذين يقيمون في غرف منفصلة.

وعلق المندوب الدائم لإيران في مكتب الأمم المتحدة على الأمر ، وقال إن "جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة وتحقق صارمين من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني".

وأكد أن " لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي ". وأضاف: "فيما يتعلق بما يعرف بـ" المواقع الثلاثة "، يجب التأكيد على أن مصدر القضية نابع من معلومات ملفقة من طرف ثالث خبيث ، وهو الكيان الإسرائيلي ، والذي قدمه للوكالة مع تجنب حتى القبول. أي التزام في إطار الوثائق المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ، بما في ذلك معاهدة انتشار الأسلحة النووية ".