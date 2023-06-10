رابط نتيجة الابتدائية الأزهرية بـ رقم الجلوس لجميع الطلاب

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية بعد اعتمادها رسميا، مع نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

رابط نتيجة الإبتدائية الأزهرية من هنا

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي من هنا

نتيجة الإبتدائية الأزهرية

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر؛ نتيجة الاعدادية الأزهرية ، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الإبتدائية الأزهرية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، حضر منهم (164563)، وبلغ إجمالي الناجحين (124710) بنسبة (75.78%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (41496).

نتيجة الشهادة الإعداداية الأزهرية



بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة، حضر منهم (153717)، وبلغ إجمالي الناجحين (110119) بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان (45416 ).

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها.