تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف سيموني إنزاجي، المدير الفني لـ إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - مارسيلو برزوفيتش - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.

وتأهل فريق إنتر إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على جاره وغريمه ميلان في دور نصف النهائي.

وسبق لفريق إنتر التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، آخرها عام 2010 بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني.