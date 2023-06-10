هربًا من حرارة الجو.. صيني يجلس داخل الثلاجة |شاهد

اشتهر رجل من مدينة قوانجدونج في الصين بشكل غير متوقع بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو جالس داخل ثلاجة المشروبات هربًا من حرارة الجو المرتفعة، مسليًا نفسه بهاتفه.

في مقطع الفيديو القصير الذي تبلغ مدته 8 ثوان ظهر شاب جالس على كرسي وردي داخل منطقة خالية في الثلاجة داخل أحد المتاجر في الصين.

بجواره ظهرت أرفف مليئة بالمشروبات، تشبه تلك الموجودة عادة في المتاجر الصغيرة.

طوال معظم الفيديو، ظل الرجل يركز على الهاتف الذي يحمله بين يديه حتى علم بوجود شخص ما يصوره.

في الفيديو، ينظر الرجل بهدوء إلى أعلى ويفتح باب الثلاجة قليلاً مستخدماً ساقه، محافظًا على سلوك مريح طوال التجربة بأكملها.

هربًا من درجة الحرارة

من غير المؤكد ما إذا كانت المنطقة المحيطة به تفتقر إلى التكييف، مما دفع الرجل إلى اللجوء إلى الثلاجة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوفر الفيديو معلومات حول درجة الحرارة الدقيقة داخل الثلاجة.

علاوة على ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرجل موظفًا في المتجر الذي توجد به الثلاجة، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يسع المرء إلا أن يأمل ألا يصادف رئيسه أو مديره الفيديو المتداول.

يُفترض أن الرجل لجأ إلى الثلاجة بسبب الطقس الحار في قوانجدونج بـ الصين، حيث ارتفعت درجات الحرارة في يوم الحادث إلى 37.9 درجة مئوية في تشونجشان، مع تعرض العديد من مدن قوانجدونج لدرجات حرارة تتجاوز 37 درجة مئوية.