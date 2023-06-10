عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني ناقش قضايا عديدة وهامة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه حضر 24 جلسة بشكل متواصل في الحوار الوطني، وتمت مناقشة عدد كبير من القضايا ، موضحا أنه بالنسبة للمحور السياسي، تم تناول قضايا في غاية الأهمية، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخابات مجلس النواب.

وأضاف «عبد القوي»، خلال حواره في برنامج «الحوار الوطني»، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تلك الموضوعات والقضايا كان بها جدل شديد ورؤى متعددة، فهناك من يدعو إلى القائمة النسبية أو المطلقة، ومن يدعو للنظام الفردي، مؤكدًا أن الدستور المصري أباح أن يكون هناك نظام انتخابي يحدده القانون.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «سواء القائمة المطلقة أو النسبية أو فردي أو مختلط، ده موضوع فيه نقاشات كثيرة ، وتم تشكيل مجموعة عمل صغيرة على أساس الأخذ بالرأي والرأي الاخر، حتى نصل لنظام الاقرب للمثالية في النظام الانتخابي معتبرا أن حسمه من أهم الموضوعات».